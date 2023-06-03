نماذج تدريبية لامتحان الثانوية العامة 2023 مبحث اللغة العربية، في هذه الأوقات يبحث الكثير من المتابعين في عن نماذج امتحانات الثانوية العامة ومباحثها المختلفة، وخاصة مبحث اللغة العربية والذي يستمر الطلبة بالبحث عنه لأهميته الكبيرة.

وقررنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تزويد متابعينا، وخاصة طلاب الثانوية العامة الذي يستعدون لتقديم امتحان الثانوية العامة خلال أيام، لذلك نرجو منكم متابعة هذا المقال الذي يحتوي على رابط يضم نماذج تدريبية لامتحان اللغة العربية 2023 في الثانوية العامة "التوجيهي".

نماذج تدريبية لامتحان الثانوية العامة 2023 مبحث اللغة العربية

وتعتبر مادة اللغة العربية من المواد الأساسية، التي يتم احتسابها في المجموع الكلي بشهادة الثانوية العامة في فلسطين، وتستوجب على طالب الثانوية العامة أن يحصل على علامة النجاح التي تحددها الوزارة، من أجل اجتياز هذه المرحلة، ولذلك ننصح طلابنا في الثانوية العامة، بالاطلاع على مجموعة النماذج السابقة لاختبار اللغة العربية، والتعرف على نمط الاسئلة التي تحتويها هذه النماذج، لتكون مألوفة بالنسبة لهم عند الذهاب الى جلسة امتحان اللغة العربية.

موعد امتحان الثانوية العامة

وقررت وزارة التربية والتعليم أن تبدأ الدورة الأولى من امتحانات توجيهي 2023 في فلسطين يوم الأربعاء الموافق السابع من يونيو، فيما ستنطلق الدورة الثانية يوم الثلاثاء الموافق للحادي عشر من يوليو من نفس العام.

وبحسب الوزارة، تشمل الامتحانات كافة الفروع، بما في ذلك الفرعين العلمي والأدبي، فرع الريادة والأعمال، الفرع الشرعي، الفرع الزراعي، والفرع الصناعي.

نماذج تدريبية لامتحان الثانوية العامة 2023 مبحث اللغة العربية

للإطلاع على نماذج الاخبارات إضغط هنا: رابط تحميل نماذج امتحان اللغة العربية الثانوية العامة