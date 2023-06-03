أسعار الأضاحي في مصر 2023.. سعر الخروف في مصر

أسعار الاضاحي في مصر 2023.. سعر الخروف في مصر، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الأضاحي في مصر، وهي من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من المتابعين، ويتابعونها باستمرار وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر أسعار الأضاحي في مصر ولاسيما أسعار الخراف، التي يزيد الإقبال على شرائها من قبل المواطنين المصريين مع اقتراب عيد الأضحى.

أسعار الاضاحي في مصر 2023

ونقدم لكم في هذا المقال كافة أسعار الأضاحي في مصر ومنها الخراف وهي تختلف اختلافا نسبيا بين بائع وآخر، وأصحاب المزارع وهي على النحو الآتي:

- سعر خروف أضاحي من النوع البرقي حتى 76 جنيه للكيلو القائم.

- سعر الخراف البلدي من 70 إلى 72 جنيها الكيلو قائم حي.

- سعر الكيلو الضاني الأسواني تراوح من 70 إلي 80 جنيه

- سعر النعجة من 3000 إلي 4000 جنيه



أسعار الاضاحي في مصر 2023.. سعر الخروف

- سعر الجديان من 76 إلى 70 جنيه الكيلو قائم حي.

- سعر الماعز الإناث من 2300 إلى 3000 جنيه.

- سعر التيس ذكر الماعز من 3000 إلي 4000 جنيه.

- سعر الكيلو لأنثي الخروف أو النعجة بـ 80 جنيه للكيلو القائم.

- سعر الخرفان الذكر من 83 إلى 85 جنيه للكيلو.





