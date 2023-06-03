معروف: انتهاء الاستعدادات لامتحان التوجيهي وافتتاح الاستقبال بمستشفى الشفاء خلال أيام

أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، عن جهوزية كافة المؤسسات الحكومية ووزارة التربية والتعليم والداخلية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة وتوفير الأجواء المناسبة.

وأوضح في تصريحات لصوت الأقصى أنه تم تجهيز قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى الشفاء بغزة بعد تطويره وسيتم فتحه خلال أيام.

وأشار إلى الموافقة على رؤيا قدمتها وزارة الأشغال العامة والإسكان لتطوير خدمات ومرافق شارع صلاح الدين وشارع الرشيد من صيانة وترميم، منوهًا إلى تخصيص قطعة أرض في منطقة المشتل بمدينة غزة لوكالة الغوث لإنشاء مدرسة تعليمية في المنطقة.

وفي سياق آخر، بيّن معروف، أنه تم تكليف وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم خطة عمل لمواجهة قرارات توقف برامج الأغذية العالمي، من تقديم بعض الخدمات للأسر الفقير والتواصل مع الجهات المختصة لتوضيح تأثيرها عليهم.

وأفاد بأنه تم تقديم مذكرة إفراج لبعض النزلاء لوزارة العدل نظرا لحسن السير والسلوك وبالتزامن مع مناسبة عيد الأضحى المبارك.