تفاصيل جديدة عن الحدث الأمني على الحدود المصرية والتي أدى لمقتل جنديين "اسرائيليين"

كشفت عدد من وسائل الاعلام العبرية اليوم السبت 3/6/2023 ، تفاصيل الحدث الامني الذي وقع على الحدود المصرية "الاسرائيلية" ، والذي أدى لمقتل جنديين "اسرائيليين" واستشهاد المنفذ.

وبينت المصادر ان الشرطي المصري الذي أطلق النار على جنود الاحتلال استغل حادثة تهريب المخدرات وتسلل للمنطقة من إحدى الثغرات وأطلق النار وقتل مجند ومجندة.

وقال مراسل قناة فوكس نيوز الأميركية ان ضباط كبار في منطقة الحدث من الجيش الإسرائيلي تقول إنه لم تحدد هوية المسلح حتى اللحظة ولا معلومات واضحة حوله.

أكدت مصادر عبرية اليوم السبت 3/6/2023 ، مقتل جنديين "اسرائيليين" و3 إصابات في عملية إطلاق النار على الحدود المصرية بينهم جندي مصاب بحالة موت سريري.

وأعلنت المصادر ذاتها، عن ارتقاء المنفذ "، إذ كان يرتدي زي شرطي مصري اقتحم الحدود المصرية "الاسرائيلية" واشتبك مع جنود الاحتلال.

وبيّن الإعلام العبري، أن الحدث الأمني على الحدود المصرية لم يكن متوقعًا ومفاجئ لقوات الاحتلال، مشيراً إلى أن الحدث متواصل قرب الحدود المصرية ولا يزال البحث مستمرًا عن آخرين.

وكانت مصادر عبرية، أعلنت وقوع حدث غير معتاد عند الحدود مع مصر وما زالت التفاصيل غير واضحة.