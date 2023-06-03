امتحانات الثانوية في فلسطين تبدأ الأربعاء.. فما هو جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

أيام قليلة تفصلنا عن موعد امتحانات التوجيهي 2023 في فلسطين ، الا ان التساؤلات من قبل المواطنين تتواصل عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf، لما تشكله امتحانات الثانوية العامة مرحلة مفصلية في حياة الطلبة، إذ ينتظرون هذه اللحظات على أحر من الجمر كونها تحدد مصيرهم التعليمي، وكالة فلسطين اليوم تقدم لكم موعد امتحانات الثانوية العامة وجدول امتحانات الثانوية العامة 2023

متى موعد امتحانات التوجيهي 2023 في فلسطين

امتحانات الثانوية العامة في فلسطين تبدأ يوم الاربعاء القادم 7/6/2023 في فلسطين ، بمبحث اللغة العربية في كافة التخصصات سواء العلمي او الأدبي وادارة الاعمال او الريادة .

تقدم لكم جدول مفصل للامتحانات التي ستبدأ الاربعاء القادم 7/6/2023 ، وجدول الاعادة .







