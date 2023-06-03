شهداء الأقصى تختتم دورة الشهيد عبدالله أبو التين

اختتمت "كتائب شهداء الأقصى" في قطاع غزة يوم أمس الجمعة، دورة الشهيد الدكتور القائد "عبد الله أبو التين" إذ تأتي دورة الشهيد أبو التين ضمن الإعداد والتجهيز لكتائب الأقصى استعدادًا لأي معركة قادمة مع الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت الكتائب صوراً لتدريبات قوية لعناصر شهداء الأقصى رغم ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير يوم أمس الجمعة إذ وصلت درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية.

وشارك العشرات من عناصر شهداء الأقصى في دورة الشهيد القائد أبو التين.

يُشار إلى أن الطبيب عبد الله أبو التين (43 عاما) هو رئيس وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة، وقد استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمخيم جنين بتاريخ (14-10-2022).













