استشهاد شرطي مصري بعملية إطلاق نار أدت لوقوع قتلى وإصابات"إسرائيليين" على الحدود مع مصر

أكدت مصادر عبرية اليوم السبت 3/6/2023 ، ارتقاء شرطي مصري اقتحم الحدود المصرية "الاسرائيلية" واشتبك مع جنود الاحتلال أدت ،لمقتل جنديين "إسرائيليين" وعدد من الإصابات ج" قرب الحدود المصرية .

وبينت المصادر العبرية ان الحدث متواصل قرب الحدود المصرية ولا زال البحث مستمرًا عن آخرين.

وبينت القناة ال12 العبرية أن الحدث وقع بالتزامن مع إحباط محاولة تهريب مخدرات.

وكانت مصادر عبرية أعلنت وقوع حدث غير معتاد عند الحدود مع مصر وما زالت التفاصيل غير واضحة.

وبينت يديعوت أن 4 إصابات في صفوف جنود الاحتلال وقعت في حدث غير معتاد عند الحدود مع مصر، وسط فرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظراً على النشر على الأنباء المتعلقة بالحدث على الحدود المصرية.

وبين موقع والا العبري أن حادث إطلاق النار عند حدود مصر وقع في منطقة من مسؤولية الفرقة 80 ، موضحاً أن الجيش حشد قواته في المنطقة ويخلي المصابين لمستشفى سوروكا.

وقالت مصادر إعلامية: إن الحدث الأمني وقع عند معبر"نيتسانا" الذي أنشئ عام 1982، بعد توقيع معاهدة التسوية بين (إسرائيل) ومصر، واستخدم هذا المعبر في بدايته كمعبر للمسافرين والمركبات أيضاً. ومع مرور الأيام، وتقرر إيقاف عبور المسافرين بسبب الحركة الضئيلة في المعبر ومنذ ذلك الحين هدف المعبر هو نقل الحمولة والبضائع فقط.

