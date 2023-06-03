بعد منع الاحتلال إخماد النيران…20 مواطناً أصيبوا وحرق 150 شجرة زيتون شرق بيت لحم

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، طواقم الدفاع المدني الفلسطيني من الوصول إلى النيران المندلعة في أراضي واسعة في قرية النعمان المحاصرة شرق بيت لحم، في ظل استمرار التضييق على السكان وعزل هذه القرية بالجدار من كل الجهات.

وقال جمال الدرعاوي رئيس المجلس القرية في تصريح صحفي إن النيران اشتعلت على مقربة من جدار الفصل العنصري الذي يحيط بالقرية، وانتشرت لتصل إلى عشرات الدونمات وحاصرت منازل المواطنين واقتربت منها بشكل كبير، وقد منعت قوات الاحتلال طواقم الدفاع المدني الفلسطيني التي حضرت بشكل سريع".

وأوضح الدرعاوي، أن ما جرى اليوم هو تكثيف لوضع القرية الإنساني، حيث جاءت الإطفائية الإسرائيلية إلى مكان الحريق ووقفت خلفه، ولم تتدخل إلا بعد امتداد النيران لمساحات واسعة، وقد احترقت نحو 150 شجرة زيتون ومائة شجرة لوز، وكلها مزروعة منذ عشرات السنين، كما احترقت عشرات الدونمات.

وأشار إلى أن نحو 20 مواطناً أصيبوا بالاختناق، وتلقوا الإسعاف الميداني وحالتهم جيدة.