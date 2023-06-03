مدمنو القهوة أقل عرضة للإصابة بتليف الكبد

نشرت مجلة «أمراض الكبد السريرية والتجريبية» تقريراً حول باحثين في مستشفى إندرابراسثا أبولو بالهند، قالت إنهم سلطوا الضوء على الفوائد الصحية للقهوة.

الباحثون أكدوا أن "استهلاك القهوة مفيد للصحة بشكل عام، وصحة الكبد بشكل خاص".

وقالوا: «يرتبط استهلاك القهوة بتحسين إنزيمات الكبد، خصوصاً في الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بأمراض الكبد".

ويبدو أن المشاركين الذين أصيبوا بمرض كبدي سابق استفادوا من استهلاك القهوة. وكان المشاركون الذين تناولوا أكثر من كوبين من القهوة يومياً أقل عرضة للإصابة بتليف وتشمع الكبد.

وأوضح الباحثون: "حدوث التليف المتقدم وتليف الكبد أقل بين من يشربون القهوة".