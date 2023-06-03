دراسة : عقار جديد يمنع فقدان البصر لمرضى السكري

قال باحثون في معهد ويلمر للعيون بجامعة جون هوبكنز، إن تجاربهم توفر دليلاً على أن العقار التجريبي الذي طوّروه يمنع أو يبطئ فقدان البصر لدى مرضى السكري.

ووفق التقرير، الذي نشره موقع «ساينس دايلي»، ركّز فريق البحث على نماذج من حالتين شائعتين من حالات مرض السكري؛ اعتلال الشبكية السكري التكاثري والوذمة البقعية السكري، وكلاهما يؤثر على شبكية العين، وهو النسيج الحساس للضوء في الجزء الخلفي من العين الذي ينقل أيضاً إشارات الرؤية إلى الدماغ.

ويشمل العلاج الحالي لكل من اعتلال الشبكية السكري التكاثري والوذمة البقعية السكري حقن العين بعلاجات عامل النمو البطاني المضاد للأوعية الدموية، لكن هذه العلاجات ليست فعالة بالنسبة لعديد من المرضى، وقد تسبب آثاراً جانبية مع الاستخدام المطوّل، مثل زيادة ضغط العين الداخلي أو تلف أنسجة العين.

وبينت التجارب، أن العقار الجديد آمن ولا يسبب آثاراً جانبية، إلى جانب أنه يمنع بشكل فعال تكوين أوعية دموية جديدة في شبكية العين أو تسرب الأوعية الدموية الذي يسببه السكري.