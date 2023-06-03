ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم القطارين في الهند لـ288

ارتفعت حصيلة ضحايا اصطدام قطارين في شرق الهند، صباح اليوم السبت، إلى 288 قتيلا على الأقل وأكثر من 900 جريحا، وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت الحطام.

وقال المدير العام لجهاز الإطفاء في ولاية أوديشا سودانشو سارانغي لوكالة فرانس برس: "الرقم آخذ في الارتفاع بسبب كثرة الإصابات الخطرة والإصابات بالرأس".

وبدوره أفاد المسؤول المحلي في ولاية أوديشا براديب جينا في تصريح لفرانس برس بأنه "تم نقل نحو 850 جريحا إلى المستشفيات".

من جانبهم، ذكر مسؤولون في السكك الحديدية بأن القطار كوروماندل إكسبرس الذي ينطلق من كولكاتا إلى تشيناي اصطدم بقطار ركاب آخر هو هوراهسوبرفاست إكسبرس.

وأظهرت صور من مكان الحادث رجال إنقاذ يتسلقون حطام أحد القطارات للبحث عن ناجين، فيما اصطف مئات من الشباب أمام مستشفى حكومي في الولاية للتبرع بالدم.

وبحسب سلطات سكة حديد ساوث إيسترن، فإن قطار هوراهسوبرفاست إكسبرس خرج عن مساره واصطدم بكوروماندل إكسبريس.

وغرد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تويتر الجمعة قائلا: إن عمليات الإنقاذ مستمرة في الموقع ويجري تقديم "كل المساعدة الممكنة" للمتضررين".

فيديو الفاجعة: https://twitter.com/i/status/1664726411964235778