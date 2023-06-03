مجلس الأمن يمدد مهمّة الأمم المتحدة في السودان

مدّد مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، المهمة السياسية للأمم المتحدة في السودان لستة أشهر.

جاء ذلك بعدما اتّهم قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، المبعوث الأممي، فولكر بيرتيس، بالإسهام في تأجيج النزاع.

وبحسب مصادر إعلامية، وفي قرار مقتضب، وافق مجلس الأمن بالإجماع، على تمديد تفويض "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان" حتى الثالث من كانون الأول/ ديسمبر 2023.

وبحسب العديد من المتابعين، يعكس اقتصار تمديد التفويض على هذه المدة القصيرة، مدى دقة الأوضاع في السودان..

واتهم البرهان، الأسبوع الماضي، المبعوث الأممي بيرتيس، بتأجيج النزاع الدموي الدائر بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وكان البرهان قد وجّه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، طالبه فيها بـ"ترشيح بديل" لبيرتيس، متّهما الأخير بارتكاب "تزوير وتضليل" أثناء قيادته عملية سياسية تحولت حربا مدمرة.

وبدوره، أكد غوتيريش على "ثقته التامة" في ببيرتيس وذلك في ختام اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن الدولي، الأربعاء.

وقال غوتيريش: "يتعين على مجلس الأمن أن يقرر ما إذا كان يؤيد استمرار المهمة فترة إضافية، أو ما إذا الوقت قد حان لإنهائها".

وفي الإطار، أعرب عدد من أعضاء المجلس الآخرين عن دعمهم المبعوث الأممي.