كيف جاءت أسعار صرف الدولار والعملات في الأسواق اليوم السبت 3-6-2023؟

حافظت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم السبت 3-6-2023، على ثبات أسعارها في التعاملات بالأسواق المحلية، بعد المكاسب التي حققها الأسبوع الماضي.

وبشكل دائم نقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" كافة التحديثات المتعلقة بأسعار صرف الدولار الأمريكي وباقي العملات، والتغييرات التي تطرأ عليها وفقاً للأسعار في الأسواق العالمية.

وجاءت أسعار صرف الدولار وباق يالعملات في الأسواق اليوم السبت 3-6-2023، كما يلي:

- سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.74

- سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.28

- سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.02

- سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.12