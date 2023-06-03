قائمة مُحدثة بأسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم السبت 3-6-2023

حافظت أسعار العديد من أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم السبت 3-6-2023، على ثبات أسعارها وخاصة البندورة والخيار، فيما واصل البيض انخفاضه.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التحديثات المتعلقة بأسعار الخضروات والدجاج واللحوم للمواطنين، وأي تغييرات تطرأ عليها.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم السبت 3-6-2023، كما يلي: