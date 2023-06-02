عشرات القتلى ومئات الجرحى باصطدام عدة قطارات في الهند

لقي 80 شخصا على الأقلّ، مصارعهم، وأُصيب أكثر من 850، في حادث اصطدام بين قطارات عدة، الجمعة، في ولاية أوديشا، في شرق الهند، وفق ما أفاد مسؤول كبير، وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت العربات.

وقال المسؤول المحلي في أوديشا، براديب جينا: "قُتل نحو 50 شخصا، وأُصيب أكثر من 500. الأولوية القصوى الآن هي إنقاذ (الركاب)وتقديم الدعم الصحي للجرحى"؛ ولاحقا، أعلن ارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 80 قتيلا على الأقل، و850 جريحا.

وأفاد شهود عيان ومسؤولون، بوقوع اصطدام بين قطار الركاب "كوروماندل إكسبرس" وقطار لشحن البضائع قرب بالاسور، التي تبعد نحو 200 كلم عن العاصمة الإقليمية، بوبانسوار.

كذلك شمل الحادث قطار ركاب آخر، وفق المسؤول المحلي في أوديشا براديب جينا، لكن تسلسل الأحداث لم يتّضح بعد.

وقال مدير سكك الحديد الهندية، أميتاب شارما، إن الحادث شمل قطاري ركاب، بينما "دخل قطار ثالث وهو قطار بضائع كان متوقفا في الموقع في الحادث".

وأضاف: "من الصعب للغاية تقدير أرقام الخسائر على الأرض، أو توضيح عدد الجرحى بالنسبة لنا حاليا"، مبديا اعتقاده أن ركابا عدة عالقون تحت عربات القطار.

وقال مسؤول في الشرطة، إن "التفاصيل لم تتّضح بعد فالفرق تعمل على الأرض، والجميع منشغلون في عمليات الإغاثة".

وقال جينا إنه تم نشر نحو 60 من سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ في الموقع، للمساعدة في نقل الجرحى إلى منشآت طبية في المنطقة.

وقال أس كي باندا وهو متحدث في مكتب جينا، إن عدد الضحايا والوضع على الأرض "لم يتضح بعد لأنه حادث خطير".