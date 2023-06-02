القيادي أبو شاهين يثمن قرار الأزهر الشريف بإنشاء معهد أزهري في القدس

أشاد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي علي أبو شاهين بقرار شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، بإنشاء معهد أزهري في القدس المحتلة، وتعد خطوة شّجاعة من شأنها تعزيز صمود الشعب الفلسطيني

وقال أبو شاهين في تصريح له إن إنشاء معهد أزهري في القدس بمثابة رد واضح ومهم على قرار كنيست الاحتلال زيادة الرقابة على المدارس والمعلمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وتحديدًا في المدينة المقدسة

ولفت الشيخ أبو شاهين الى أن المواقف التي يطلقها الأزهر الشريف، مهمة باعتباره مؤسسة علمية ودينية مركزية للعالم الإسلامي تتبني الدفاع عن قضايا الأمة، لاسيما المواقف المتقدمة الرامية للمحافظة على تاريخ وهوية القدس في وجه المطامع الصهيونية

وجدد الشيخ أبو شاهين مطالبته بضرورة اتخاذ موقف عربي وإسلامي جاد لوقف العدوان والممارسات والاستفزازات الصهيونية المتكررة التي يمارسها الاحتلال ضد المقدسيين على مرأى ومسمع من العالم بأسره، بما في ذلك استمرار استباحة العدو مقدسات العرب والمسلمين