كم سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في تعاملات اليوم السبت 3 يونيو 2023

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بتعاملات اليوم السبت 3-6-2023، يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار الدولار في أسواق المال اللبنانية، وشهد محرك البحث العالمي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي ازدياد عمليات البحث عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، حيث انخفض سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء مع إعادة أموال المودعين.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

وانتفضت الليرة اللبنانية خلال تعاملات اليوم لترتفع بشكل ملحوظ في مواجهة الدولار وذلك للمرة الأولى بعد أكثر من أسبوعين من الاستقرار، مدعومة ببيانات إيجابية عن التزام البنوك والبنك المركزي اللبناني تجاه أموال المودعين.

ويستمر تدخل مصرف لبنان المركزي في السوق للحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية في مواجهة الدولار عبر منصة صيرفة حيث يقوم بضخ وتوفير الدولار في السوق لمنع ارتفاع الدولار بشكل كبير ، ووفقا لبيانات سابقة ضخ مصرف لبنان المركزي 4.5 مليار دولار في منصة صيرفة حتى أبريل/ نيسان الماضي.

سعر الدولار على منصة صيرفة

وحافظ سعر الدولار على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني على مستواه عند 86.300 ألف ليرة لبنانية وسط نشاط للتعاملات بقيمة 119 مليون دولار، وفقا لآخر بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي.

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء

وقفز سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء إلى مستوى 93.800 ألف ليرة للشراء و94.00 ألف ليرة مقابل 94.300 ألف ليرة للشراء، و94.500 ألف ليرة، أمس.

سعر الدولار الرسمي

وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.