سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 3 يونيو 2023، ازدادت عمليات البحث عبر محرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عن أسعار الدولار في سوريا، حيث شهد سعر الدولار مقابل الليرة السورية استقراراً خلال تعاملات السبت 3-6-2023، مع استمرار الحديث عن جذب استثمارات جديدة.

سعر صرف الدولار في بنوك سوريا اليوم

سجل متوسط سعر الدولار في البنوك السورية رسميا 6565 ليرة، وفقا لنشرة المصارف.

في حين سجل الدولار رسميا 8100 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء

واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في السوق السوداء عند مستويات 8875 ليرة للشراء و8975 ليرة للبيع.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 887.5 ألف ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

فيما ارتفع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى مستوى 9515 ليرة للشراء و9627 ليرة للبيع، مقابل 9458 ليرة للشراء و9570 ليرة للبيع أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 423 ليرة للشراء 430 ليرة للبيع.