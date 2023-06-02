أسعار الذهب في مصر النهاردة السبت 3 يونيو 2023، ازدادت عمليات البحث عن سعر الذهب في مصر خلال الساعات الماضية، حيث يبحث الكثير من الأشخاص في مصر وخارجها عن أسعار الذهب بالجنيه المصري، ويرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في مص كما جاءت في تعاملات اليوم السبت 3-6-2023.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وعادت أسعار الذهب للارتفاع اليوم السبت في مصر وسط ترقب لتحركات المعدن النفيس عالمياً.

وارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بعد أيام من الاستقرار على خلفية قرارات حكومية سمحت بدخول 112 كيلوغراما من الذهب للأسواق المصرية.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 2697 جنيها للشراء و2720 جنيها للبيع مقابل 2651 جنيها للشراء و2674 جنيها للبيع، وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

ويتم في مصر إضافة المصنعية والدمغة والضريبة على سعر الذهب، وتختلف من مكان لآخر.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 2023 جنيهات للشراء و2040 جنيها للبيع مقابل 1989 جنيها للشراء و2006 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر ليصل إلى مستوى 2360 جنيها للشراء و2380 جنيها للبيع مقابل 2320 جنيها للشراء و2340 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب اليوم في مصر

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم في مصر إلى مستوى 83,881 ألف جنيه للشراء و84.592 ألف جنيه للبيع.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

وسجل سعر الجنيه الذهب 18.880 ألف جنيها للشراء و19.040 ألف جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب من بي تي سي

وبلغ سعر الجنية الذهب من بي تي سي نحو 20.720 ألف جنيه.

سعر سبيكة ذهب

وسجل سعر السبيكة الذهب عيار 24 من بي تي سي BTC نحو 58.940 ألف جنيه.