هل ينوي رونالدو الرحيل عن النصر السعودي؟

نفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التقارير التي تحدثت عن رغبته في العودة إلى أوروبا بعد نصف موسم قضاه في صفوف النصر السعودي.

وانتقل صاحب الـ 38 عاماً إلى العملاق السعودي في شهر يناير المنصرم بعد أسابيع من إنهاء العقد الذي كان يربطه بمانشستر يونايتد بالتراضي.

وسجل الهداف المخضرم 14 هدفاً خلال 16 مباراة خاضها مع النصر، إلا أن الفريق اكتفى بالمركز الثاني في دوري روشن السعودي.

أكد "صاروخ ماديرا" في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام: "أنا سعيد وأريد الاستمرار وسأستمر هنا في السعودية".

"فريقنا (النصر) سيكون أفضل الموسم القادم، تحسنا خلال آخر 5 أو 6 أشهر وأنا واثق من قدرتنا على الفوز بالألقاب الموسم المقبل."

وعن إمكانية قدوم الأيقونتين الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كريم بنزيمة للاحتراف في الدوري السعودي بعد ارتباط الأول بالهلال والثاني بالاتحاد، رحب رونالدو بكلا اللاعبين حيث قال: "نرحب بهما، سيتحسن مستوى الدوري، مع أنه يضم حالياً لاعبين عرب وأجانب رائعين."