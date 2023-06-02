بالصور الحر الشديد يدفع بسكان قطاع غزة إلى شواطئ البحر المتنفس الوحيد لهم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:10 م
02 يونيو 2023
بحر غزة1.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

بحر غزة7.jpg
بحر غزة6.jpg
بحر غزة5.jpg
بحر غزة4.jpg
بحر غزة2.jpg
بحر غزة3.jpg
بحر غزة1.jpg
بحر غزة.jpg
 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات