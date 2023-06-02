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بالصور
الحر الشديد يدفع بسكان قطاع غزة إلى شواطئ البحر المتنفس الوحيد لهم
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:10 م
02 يونيو 2023
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