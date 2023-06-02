المجر أول دولة أوروبية ستنقل سفارتها لدى الاحتلال الى القدس المحتلة

توصلت "إسرائيل" والمجر إلى اتفاق مبدئي وتفاهمات أولية تقضي بنقل سفارة المجر إلى القدس.

وبموجب التفاهمات بين الطرفين، فإنه من المتوقع أن يتم نقل السفارة هذا العام، وذلك بعد أن تجد المجر مبنى مناسباً في القدس.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد توصلت "إسرائيل" والمجر إلى اتفاق مبدئي بشأن نقل السفارة المجرية إلى القدس، وتم التوصل لهذا الاتفاق خلال لقاء بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ووزير الخارجية المجري بيتار سيرتو، في العاصمة بودابست.

يذكر أنه في آذار/مارس الماضي، أفادت تقارير"إسرائيلية" بأن سفارة المجر في تل أبيب قد يجري نقلها للقدس في نيسان/ أبريل، في بادرة دعم من رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، لنظيره الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لكن رئيسة المجر، كاتالين نوفاك، أعلنت في حينه، إن بلادها لم تتخذ قراراً بعد بشأن نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.

وبحسب التقارير التي وردت في وسائل الإعلام العبري، فإن المجر في طريقها إلى أن تصبح "أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تنقل سفارتها لدى "إسرائيل" إلى القدس.