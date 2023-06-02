242 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية والقدس خلال الأسبوع الماضي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:47 م
02 يونيو 2023
مقاومة
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رصد مركز المعلومات الفلسطيني، "معطى" تصاعداً في أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس، في الفترة الواقعة ما بين 26-05-2023 حتى 01-06-2023، حيث تم تسجيل242 عملاً مقاوماً.

ووثق "معطى"، استشهاد فلسطينيين اثنين، ومقتل "إسرائيليين" وإصابة 5 آخرين.

وشهدت الضفة الغربية 31 عملية إطلاق نار، ومحاولة طعن، وحرق 4 منشآت وآليات وأماكن عسكرية، بالإضافة إلى تحطيم 5 مركبات ومعدات عسكرية.

وفجر المقاومون 9 عبوات ناسفة، وأحرقوا 7 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، فيما تصدى المواطنون لـ 32 محاولة اعتداء من قبل المستوطنين.

وكما شهدت الضفة اندلاع 87 نقطة مواجهة، إلى جانب 4 مظاهرات، و62 عملية إلقاء حجارة.

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