فستان الأميرة إيمان يخطف الأنظار في حفل زواج شقيقها ولي عهد الأردن

اختارت الأميرة إيمان، شقيقة وليّ العهد الأردني الأمير حسين، إطلالة لافتة بأناقتها خلال الزفاف الملكي.

وقد استطاعت أن تجمع في أناقتها بين طابع الحداثة واللمسات التقليديّة بأسلوب عصري بسيط.

حملت إطلالتها توقيع المصمم السعودي محمد آشي، وقد تميّزت بلونها الحيادي، بكمّين على شكل "كاب"، وبقصّات أفقيّة عند الصدر. وقد تمّ تنسيقها مع حقيبة ذات طابع شرقي تحمل توقيع علامة Sarah’s Bag اللبنانيّة.

صنع المصمم محمد آشي مكانة خاصة له على ساحة الأزياء العالميّة من خلال العروض التي قدّمها خلال أسابيع الموضة العالميّة وارتداء المشاهير لأزيائه في مناسباتهن وعلى السجادة الحمراء للمهرجانات العالميّة. ولد آشي في العام 1980، درس تصميم الأزياء، وتدرّج على يد المصمم العالمي إيلي صعب قبل أن يتخذ من بيروت مقراً لعلامته التي حملت اسم Ashi Studio. وقد انتقل بعد ذلك للانطلاق من باريس حيث يحرص على المشاركة بفعاليات أسابيع الموضة فيها.

ارتدت العديد من الأميرات والنجمات من تصاميم آشي على مرّ السنين، نذكر منهن: الملكة الأردنيّة رانيا، بيونسيه، لايدي غاغا، طاردي بي، ساره جيسيكا باركر، سونام كابور، ديبيكا بادكون، وآيشوارايا راي.