طقس فلسطين: انخفاض ملموس على درجات الحرارة غداً السبت

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف وحاراً نسبياً الى حار، غداً السبت، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد، فيكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق نهاراً بارداً نسبياً في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو صافيا بوجه عام يوم الاثنين، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .