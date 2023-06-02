البطش: الفقيد الكاتب "العجرمي" صوت فلسطيني حر سخر قلمه للدفاع عن قضايا شعبنا

نعى رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة الجهاد الاسلامي، الشيخ خالد البطش، الدكتور محمود العجرمي، أبو دوري، الذي وافته المنية اليوم الجمعة 2 يونيو 2023.

وجاء في بيان النعي ما يلي:

تعزية ومواساة

كلُّ نَفْسٍۢ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ

بكل ايات الرضا بالقضاء نتقدم من شعبنا الفلسطيني وعموم آل العجرمي الكرام بخالص التعزية برحيل المناضل الوطني الكبير الدكتور /محمود العجرمي ابو دوري

*مساعد وزير الخارجية الفلسطيني بحكومة الاخ ابو العبد هنية العاشرة والاكاديمي الكبير والصوت الفلسطيني الحر و المدافع عن قضايا شعبه وامتنا.

في اكثر اللحظات دقة وحرجا ،سائلين المولى سبحانه الرحمة وان يدخله فسيح جناته وان يلهم من بعده الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصالحين والأنبياء ،وحسن أولئك رفيقا. ولا حول ولاقوة الا بالله

رئيس دائرة العلاقات الوطنية

الجمعة 2 يونيو