تقرير يكشف ما يحدث لجسم لإنسان خلال 48 ساعة بعد الموت

كشف تقرير طبي حديث عن المراحل التي يمر بها الجسم البشري بعد الوفاة، وكم من الوقت الذي يستمر به الدماغ في العمل بعد الموت، مجيبًا عن العديد من التساؤلات المحيرة.

يقول التقرير الذي نشره موقع "ستيب تو هيلث"، إن معظم الناس يعتقدون أن حالة الموت هي غياب النبض وتوقف التنفس لكن ومع ذلك، فإن موت الجسم عملية معقدة تمتد إلى ما بعد انهيار الدورة الدموية والرئة، والتي قد تكون في بعض الحالات قابلة للعكس عن طريق الإنعاش.

تشير دراسات تخطيط القلب الكهربائي للمرضى المتوفين إلى أن الدماغ البشري يستمر في العمل لمدة تصل إلى 10 دقائق بعد الوفاة. بهذا المعنى، قد يظل الجسد، بطريقة ما، واعيًا للموت المتسلل، لذلك يستخدم الأطباء معايير متنوعة لإعلان وفاة الشخص، بما في ذلك عدم الاستجابة لردود الفعل وغياب تقلص الحدقة للضوء، فضلا عن توقف نهائي للنبض والتنفس.

وأضاف التقرير أن علامة مميزة للموت هي فقدان درجة حرارة الجسم. يحدث تبريد الجثة هذا في أول 24 ساعة بعد الوفاة، حتى تكتسب الجثة درجة حرارة الهواء المحيط.

عند الموت، يحدث فقدان الحرارة بمعدل 1 درجة مئوية في الساعة، اعتمادًا على الظروف الجوية. عادة ما تكون البرودة أكثر وضوحًا على الوجه واليدين، وبعد ذلك على الرقبة والإبطين. يميل الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن إلى البرودة بشكل أبطأ.

في الساعة الأولى بعد الموت، تبدأ كل عضلات الجسم في الاسترخاء في مرحلة تعرف باسم الارتخاء الأولي. ونتيجة لذلك، تصبح مفاصل الجسم مرنة، وتفقد الجفون لونها ويميل الفك إلى الانفتاح، بحسب التقرير.

في وقت لاحق، ستظهر حالة من تصلب العضلات وتحجُّرها المعروفة باسم التيبس الرمي. ويبدأ هذا في العضلات الأصغر في الوجه وينزل إلى باقي الجسم. تصل شدتها القصوى بين 12 و 15 ساعة بعد الوفاة.

وتابع التقرير: "تنتج هذه الظاهرة عن التعرض المستمر والسلبي لسوائل الجسم للبيئة. عادة ما يتجلى الجفاف عن طريق الجلد والأغشية المخاطية والأعضاء التناسلية ومقل العيون. وبالمثل، فإن إبراز النتوءات العظمية في الصدر والوركين أمر شائع. بالإضافة إلى ذلك، يُلاحظ فقدان الوزن المفاجئ والمعمم عند الأطفال الصغار".

التغييرات المتأخرة

وقال التقرير إن التغييرات المتأخرة في الجسم تحدث بعد 24 إلى 36 ساعة الأولى بعد الوفاة. إنها ناتجة عن التطور الطبيعي للجثة وتتضمن التدمير التدريجي للأعضاء والأنسجة. بهذا المعنى، يمكننا إيجاد الظواهر التالية:

التحلل الذاتي أو الهضم الذاتي

يبدأ الهضم الذاتي عندما يتوقف القلب عن النبض وتحرم الأنسجة من الأكسجين. ومع ذلك، تبدأ التغيرات الجسدية في الظهور بعد عدة ساعات. تؤكد الأبحاث أن هذه المرحلة هي نتيجة عمل إنزيمات الجسم على أغشية الخلايا.

تبدأ هذه الظاهرة عادة بكثافة أكبر في الكبد، والكلى، والغدد الكظرية، والمعدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدماغ عرضة للانحلال الذاتي بسبب محتواه المائي العالي.