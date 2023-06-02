الجهاد تستنكر اعتقال المحرر فلنة في رام الله

تواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال المحرر جهاد عطا فلنة (30 عاماً) من رام الله، ونجل القيادي المحرر عطا فلنة في مقر جهاز المخابرات الفلسطينية وتصدر قرار تمديد اعتقال بحقه.

وكانت أجهزة أمن السلطة قد داهمت منزل المعتقل السياسي جهاد فلنة في رام الله، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته بصورة همجية تشابه ما تقوم به قوات الاحتلال، وصادرت أموال شخصية محدودة كانت بحوزته.

والمعتقل جهاد تعرض للاعتقال مرتين في سجون الاحتلال عام 2012م، لمدة 55 يوماً عقب عودته من زيارة والده المبعد إلى قطاع غزة، والثاني عام 2018م، لمدة 6 أشهر أمضاها في سجن "عوفر" الاحتلالي بتهمة قيادة فعاليات شعبية ضد المستوطنين.

واستنكرت حركة الجهاد الإسلامي في محافظة رام الله، اعتقال أجهزة أمن السلطة اعتقال المحرر جهاد عطا فلنة وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بضرورة التحرك للإفراج عنه في ظل قرار تمديد اعتقاله لمدة 15 يوم، والضغط باتجاه وقف سياسة الاعتقال السياسي.

يشار إلى أن المعتقل جهاد عطا فلنة هو نجل القيادي المحرر والمبعد عطا فلنة عقب صفقة وفاء الأحرار في أكتوبر عام 2011م، بعد قضائه (19) عاماً في سجون الاحتلال حيث كان محكوماً بالمؤبد.