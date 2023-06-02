مدرب برشلونة يكشف موعد الإعلان عن مصير ميسي

كشف مدرب نادي برشلونة، تشافي هرنانديز، أن ليونيل ميسي سيقرر الأسبوع المقبل أين سيواصل مسيرته، مضيفا أن النادي الكتالوني لا يزال مهتما بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني.

ومن المقرر أن يلعب ميسي (35 عاما) آخر مباراة له مع باريس سان جيرمان غدا السبت قبل أن يغادر ملعب "حديقة الأمراء" كلاعب حر بعد عامين في باريس.

وقال تشافي الذي سبق له اللعب بجانب ميسي في برشلونة، في حوار خاص مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "في الأسبوع المقبل سيتخذ ميسي قرارا وعليك (وسائل الإعلام) أن تتركه وشأنه".

وأضاف "سيقرر الأسبوع المقبل والآن هناك 200 فرضية.. لا أرى أن الأمور معقدة بالنسبة لعودة ميسي (إلى برشلونة)، الأبواب مفتوحة أمامه، أنا المدرب وأعرف أنه سيساعدنا كثيرا لو قرر العودة، لكن في النهاية علينا تركه وشأنه قليلا لأنه لديه الكثير من الاحترام لباريس ويريد أن ينهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة".

وأكمل تشافي: "بعد المباراة الأخيرة من الموسم لديه كل الحق لاتخاذ القرار الخاص بالفريق الذي يريد أن ينهي مسيرته معه، أعتقد أنه سيواصل اللعب على أعلى مستوى في كرة القدم، ولو جاء إلى برشلونة فهذا ما يريده معظم أو كل الكتالونيين".

وأمضى ميسي 21 عاما في برشلونة وساعد النادي في الفوز بـ35 لقبا لكنه غادر إلى باريس سان جيرمان في أغسطس 2021 بسبب الأزمة المالية التي عصفت بالنادي الكتالوني.

وسجل المهاجم الأرجنتيني 21 هدفا وصنع 20 هدفا آخر مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم.

وفي ديسمبر الماضي، قاد ميسي منتخب الأرجنتين إلى لقب كأس العالم في قطر، منهيا انتظاره للشرف الكبير الوحيد الذي استعصى عليه في مسيرته.