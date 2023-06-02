الاحتلال يعتقل متضامنين خلال قمعه فعالية سلمية في مسافر يطا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، متضامنين أجانب، خلال قمعها فعالية سلمية مطالبة بإعادة فتح وتأهيل طريق الكرمل، في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وأفاد الناشط الشبابي أسامة مخامرة بأن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في الفعالية المطالبة بإعادة تأهيل وفتح الطريق الذي يربط المسافر ببلدة يطا، وأنها أوقفت العمل في المنطقة ومنعت طواقم المجالس المحلية من استكمال عملية التأهيل وفتح الطريق.

وفي سياق متصل، ألحق مستوطنون من مستوطنة "متسئير يائير" أضرارا بمئات الأشجار خلال رعيهم أغنامهم في منطقة السمرة، بالمسافر.

وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين يواصلون جولاتهم الاستفزازية في المسافر، ورعي أغنامهم في أراضي مواطنين من عائلات المخامرة، والجبارين، وأبو فنار، الأمر الذي تسبب بأضرار بالغة في أشجار زيتون ولوزيات، وكرمة.