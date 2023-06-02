عشرات الاصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات ضد الاستيطان في الضفة

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة المحتلة.

ففي نابلس، أصيب طفل بقنبلة غاز، وعشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة 11 مواطنًا خلال المواجهات، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة طفل بقنبلة غاز في يده، وعشرات المواطنين بالاختناق، عولجوا جميعهم ميدانيا.

وكانت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض في بيت دجن، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، دعت المواطنين إلى المشاركة في المسيرة بالأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، إسنادا للأسرى في سجون الاحتلال.

وفي قلقيلية، أصيب شابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتـلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية.

يتبع..