50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف من المصلين، اليوم الجمعة 2-6-2023، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال قد انتشرت في محيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وحاولت قوات الاحتلال منع بعض الشبان من الدخول إلى المسجد الأقصى، ضمن إجراءات تضييق جديدة فرضتها".

ويُشار إلى أنه أدى آلاف المصلين صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.