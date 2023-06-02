اختیار إیران نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، اليوم الجمعة 2-6-2023، بأن الأمم المتحدة انتخبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية كواحدة من 21 نائبا لرئيس الجمعية العامة.

وقالت الوكالة: "إن الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخبت بالإجماع الممثل الدائم لإيران في نيويورك نائبا لرئيس الدورة 78 للجمعية العامة."

كما عينت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مرشح إيران مقررا للجنة نزع السلاح وعدم الانتشار التابعة للجمعية العامة وعضوا في مجلس إدارة اللجنة.

وأفادت مصادر إعلامية، بأن أعضاء الأمم المتحدة انتخبوا دنيس فرانسيس من ترينيداد وتوباغو رئيسا للجمعية العامة الـ78 للأمم المتحدة، الذي سيتولى رئاسة هذا المجلس اعتبارا من منتصف سبتمبر المقبل.

ويُشار إلى أنه بهذا القرار، تم تعيين إيران أيضا كواحد من خمسة نواب لرئيس الجمعية العامة من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الدورة القادمة للجمعية، والتي ستبدأ في سبتمبر المقبل بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الدول المختلفة.

جدير ذكره أنه سيكون من مهام نائب رئيس الجمعية العامة، إدارة اجتماعات الجمعية العامة المقبلة إلى جانب 5 أعضاء دائمين في مجلس الأمن، يشكلون أعضاء اللجنة العامة التي ستكون مسؤولة عن وضع جدول الأعمال وتحديد أولويات اجتماعات الجمعية.