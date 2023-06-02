ماذا قال رونالدو حول انتقال ميسي للدوري السعودي..؟!

علق النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي على إمكانية انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونجوم آخرين للدوري السعودي.

وسئل رونالدو في لقاء مصور مع رابطة الدوري السعودي لمحترفي كرة القدم عن الكلمات التي يرغب في توجيهها للاعبين الذين يفكرون في الانضمام للدوري السعودي، فأجاب قائلا: "الأسماء الكبيرة واللاعبون الكبار أو الشباب، جميعهم مرحب بهم. الدوري سيتحسن في حال قدومهم".

يُشار إلى أنه ينتهي تعاقد ميسي (35 عاما) مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان في الـ30 من يونيو الجاري، وهناك تكهنات بإمكانية انتقاله إلى نادي الهلال السعودي الذي قدم له عرضا هو الأضخم في تاريخ كرة القدم.

وحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن الهلال عرض على النجم الأرجنتيني عقدا يتضمن حصوله على 1.2 مليار يورو على مدار عامين أو 600 مليون يورو سنويا، أي أكثر من ضعف ما يحصل عليه رونالدو حاليا مع النصر السعودي.