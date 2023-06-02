"ميتا" تكشف عن خوذة للواقع الافتراضيّ

عرض رئيس شبكة "ميتا" مارك زاكربرغ، أمس الخميس، خوذة جديدة للواقع الافتراضيّ، قبل أيّام من مؤتمر سنويّ يتوقّع مراقبون أن تكشف خلاله الشركة المنافسة "آبل" عن أولى خوذها للواقع الافتراضيّ.

وقال مارك عبر حسابيه على فيسبوك "إليكم ميتا كويست 3، أوّل خوذة موجّهة للعامّة مع واقع مختلط بالألوان عالية الدقّة".

ويتيح الواقع المختلط الانتقال من الواقع الافتراضيّ، الّذي يغمر المستخدم في عالم افتراضيّ، إلى الواقع المعزّز، حيث تظهر عناصر افتراضيّة متراكبة على بيئته الحقيقيّة.

وأشار زاكربرغ إلى أنّ خوذة "كويست 3" الّتي ستطرح للبيع في الولايات المتّحدة خلال الخريف بسعر يبدأ بـ500 دولار، "أصغر حجمًا بنسبة 40%" من الطراز السابق و"أكثر راحة" للاستخدام، واصفًا إيّاها بأنّها "أقوى خوذة" للعلامة التجاريّة منذ إطلاقها.

واعتمدت فيسبوك في نهاية عام 2021، اسم "ميتا" لشركتها الأمّ، انطلاقًا من رؤية تقوم خصوصًا على اعتبار الميتافيرس مستقبل الإنترنت، بعد الويب وأجهزة المحمول.

وكانت استحوذت سمّاعات الرأس "كويست" على أكثر من 80% من السوق في نهاية عام 2022، بحسب شركة "كاونتربوينت"، لكنّ جهود عملاق الشبكات الاجتماعيّة حتّى الآن لم تفضّ إلى اعتماد هذه الخوذ على نطاق واسع.

وقد ازداد عدد مستخدمي هذه المعدّات في عام 2021، خلال فترات الإغلاق أثناء الجائحة، لكنّ النموّ تباطأ منذ ذلك الحين، ليراوح بين 5 و6% سنويًّا، وفق "إنسايدر إنتلجنس".

وبحسب شركة الأبحاث هذه، يستخدم حوالي 35 مليون شخص حاليًّا خوذ الواقع الافتراضيّ مرّة واحدة على الأقلّ شهريًّا في الولايات المتّحدة، أو حوالي 10% من السكّان.

ويراهن الكثير من المراقبين على تقديم أوّل خوذة للواقع المختلط من "آبل" الأسبوع المقبل في مؤتمرها السنويّ للمطوّرين.