مصادر: "حزب الله" يُعيد إحياء جبهة "مزارع شبعا" مجدداً

أكدت مصادر خاصة لموقع الخنادق، مساء أمس الخميس، أن المقاومة الاسلامية في لبنان "حزب الله" اعادت منذ مدة إحياء جبهة مزارع شبعا مجدداً.

وأوضحت المصادر، أن ذلك يأتي في إطار الجهوزية لاستعادة المزارع من الاحتلال "الاسرائيلي"، مبينةً أنها تنفذ أعمالا تأهيلية للقوة الموجودة على حدودها، باعتبار ذلك جزء من حق المقاومة في استعادة الاراضي اللبنانية المحتلة.

وقالت المصادر: "الجهوزية للمقاومة هي في مقابل المناورات التي ينفذها العدو "الاسرائيلي".

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال "الاسرائيلي" بدأ التدريب من الليلة حتى الأحد على ضربة مفاجئة ضد حزب الله يتبع التدريب جلسة تقييم أمني واسعة جداً لكل اذرع الجيش والمخابرات ثم يجتمع الكابينت لاتخاذ قرارات يوم الأحد.