بالفيديو الآلاف يؤدون الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك

أدى آلاف المصلين، اليوم الجمعة 2-6-2023، صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وبحسب المصادر المقدسية، أدى آلاف المصلين صلاة الفجر الفجر العظيم في المسجد الأقصى، حيث حضروا من مختلف المناطق بالقدس والضفة المحتلة والداخل المحتل عام 48.

يأتي ذلك في إطار حملة "برباطك تحميه" والتي أطلقها نشطاء في الداخل المحتل، لتكثيف الرباط والاعتكاف بالأقصى، وإفشال مخططات المستوطنين للسيطرة على للمسجد المبارك.

ويسعى المستوطنون المتطرفون من خلال اقتحاماتها المتكررة للمسجد الأقصى المبارك تحت حجج واهية، لتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً وإقامة ما يسمى بـ"الهيكل" المزعوم.

وتأتي حملة “الفجر العظيم” لاستنهاض الهمم والمشاركة الواسعة في صلاة الفجر، في ظل اشتداد الصراع مع الاحتلال "الإسرائيلي" ولا سيما على المقدسات.

جدير ذكره أنه انطلقت “الفجر العظيم” لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020؛ لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد، ومحاولات تهويده من قبل الاحتلال ومستوطنيه، ومن ثم انتقلت الحملة إلى المسجد الأقصى المبارك.