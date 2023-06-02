أفادت السلطات الأوكرانية ووسائل إعلام، بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعة تشيركاسي بوسط البلاد الليلة الماضية.

وأكد عمدة العاصمة كييف، فيتالي كليتشكو، وقوع انفجارات في المدينة، مشيرا إلى تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في أعقاب ذلك.

ومن جانبها، ذكرت الإدارة العسكرية في كييف "أن المدينة تعرضت لهجوم بمسيرات وصواريخ".

كما تحدثت وسائل إعلام أوكرانية، عن وقوع انفجارات في مقاطعة تشيركاسي ومنطقة خاركوف أيضا في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

ودوت صفارات الإنذار في كافة المناطق الأوكرانية خلال الليل، قبل إلغاء حالة التأهب الجوي حوالي الساعة الخامسة فجرا.

جدير ذكره أنه منذ 10 من أكتوبر الماضي، بدأ الجيش الروسي مهاجمة مواقع الصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات ومنشآت الطاقة في أوكرانيا، في أعقاب الهجوم الذي استهدف جسر القرم، حيث اتهمت السلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الخاصة الأوكرانية بتنفيذه.