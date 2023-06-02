وزارة البيئة المصرية تكشف سبب العاصفة الترابية

كشفت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، اليوم الجمعة، عن أن تلوث الهواء زاد 10 أضعاف عن الطبيعي لأول مرة في تاريخ مصر، نتيجة ظاهرة التغير المناخي، وما حدث من عاصفة ترابية شهدتها محافظات مصر.

وقالت فؤاد في تصريحات تلفزيونية: "إن المشهد الذي شاهدناه اليوم بسبب العاصفة الترابية جديد علينا ولكنه ليس بجديد على ظاهرة التغير المناخي".

وأضافت الوزيرة: "تغير المناخ حقيقة وما حدث من عاصفة ترابية شهدتها محافظات مصر هو نتيجة هذا التغير".

وأوضحت أن التغيرات المناخية ستختلف من فترة لأخرى، قائلة: "لم نتعود على مشاهدة تأثير التغير المناخي ولكن يجب التعود على مثل هذه الظواهر".

وكما أكدت فؤاد أن مصر مستعدة للتغيرات المناخية ولديها نظام للإنذار المبكر على مستوى الجمهورية، مشيرة أن "نظام الإنذار المبكر يخبرنا بموعد ومكان تركز الملوثات".

وتابعت: "تغير المناخ حقيقة، والدولة مستعدة للعاصفة الترابية طوال الفترة الماضية، الأتربة وصلت 10 أضعاف في الفترة من الواحدة الى الثالثة عصرا وهذا التلوث يحدث لأول مرة".