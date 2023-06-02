الاحتلال يعتقل شاباً من يعبد ويقتحم عدة قرى في جنين

اعتقلت قوات الإحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة 2-6-2023، شابا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واقتحمت عدة قرى شمال شرق المدينة بالضفة المحتلة .

وذكرت مصادر محلية، بان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمران رائد عطاطرة من يعبد، أثناء مروره على حاجز عسكري على طريق جنين نابلس قرب مستوطنة "شافي شمرون".

وفي الإطار، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، قرى فقوعة، وعرابة، وعربونه، والجلمة، وشنت حملات تمشيط في تلك القرى، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في الجلمة بعد نصب قوات الاحتلال حاجزا على مدخل القرية.