الجيش اللبناني يعلن الاستنفار بسبب تهديد "اسرائيلي"

أعلن الجيش اللبناني، مساء أمس الخميس، حالة "الاستنفار القصوى" ردا على تهديدات "إسرائيلية" بإزالة خيمة "بالقوة" أقيمت بمحاذاة احدى المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة.

وقالت الوكالة اللبنانية الرسمية للإعلام: "إن وحدات الجيش اللبناني وضعت آلياتها ومعداتها العسكرية في منطقة جنوب الليطاني في حال استنفار قصوى".

وأضافت الوكالة: "عناصر الجيش اتخذت مواقع قتالية، وذلك ردا على تهديدات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بإزالة خيمة كانت قد نُصبت في محاذاة الشريط الحدودي في "محور بسطرة" محور مزارع شبعا المحتلة جنوب لبنان".

وبينت أن قوات الأمم المتحدة "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان نقلت عن "إسرائيل" أن "الخيمة أُقيمت داخل المنطقة المحتلة ويجب إزالتها من قبل الجهات المعنية".

من جانبه، يرى الجيش اللبناني أن هذه الخيمة أُقيمت في منطقة لبنانية.

جدير ذكره أنه بشكل شبه يومي، يتعرض لبنان لخروقات "إسرائيلية" لمجاله الجوي ومياهه الإقليمية، ويطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات.