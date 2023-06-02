استمرار صعود أسعار الدولار في الأسواق اليوم الجمعة 2-6-2023

واصل الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة 2-6-2023، صعوده في تعاملات الأسواق المحلية في أعقاب الارتفاعات التي حققها الأسبوع الماضي.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كل ما يتعلق بأسعار صرف الدولار الأمريكي وباقي العملات، وكافة التحديثات التي تطرأ عليها من لحظة لأخرى تبعاً للتغييرات في الأسواق العالمية.

وجاءت أسعار صرف الدولار وباق يالعملات في الأسواق اليوم الجمعة 2-6-2023، كما يلي:

- سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.74

- سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.23

- سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.01

- سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.12