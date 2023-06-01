سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 2 يونيو 2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:31 م
01 يونيو 2023
سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 2 يونيو 2023
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سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 2 يونيو 2023، حيث يرفق لكم فريق  "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الجمعة في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، لذلك قررنا أن نخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الخميس في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، فقد ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة، في تعاملات اليوم الجمعة.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 2 يونيو 2023الليرة السورية اليوم الجمعة.PNG

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