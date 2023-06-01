القدس المحتلة: 33 إصابة و143 حالة اعتقال وهدم 47 منشأة خلال الشهر الماضي

وثقت محافظة القدس، في تقريرها لشهر أيار/ مايو الماضي، إصابة 33 فلسطينيا، و143 حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة وقراها وبلداتها.

وأضافت المحافظة، في تقرير صدر عنها، اليوم الخميس، أن "قوات الاحتلال نفذت 47 عملية هدم وتجريف لمنشآت خلال الشهر الماضي.

وأكد التقرير أن "الإصابات كانت بالرصاص الحي والمعدني والمغلف بالمطاط والضرب المبرح، إضافة لمئات حالات الاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، في مختلف أنحاء العاصمة المحتلة".

كما أكد التقرير، "هدم قوات الاحتلال وجرف 47 منشأة، من بينها 36 منشأة شملت: منازل، ومحلات تجارية، ومشتلا زراعيا، وسورا، ومطعما، و8 منشآت هدمت ذاتيا بشكل قسري، إضافة لتنفيذ 3 عمليات حفر وتجريف لأراض زراعية".

وفيما يتعلق بالمسجد الأقصى، رصدت محافظة القدس، اقتحام 5951 مستوطنا، و116,892 تحت مسمى "سياحة"، باحات المسجد الأقصى المُبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.