فلسطين تحصد ثلاثة مراكز في المرحلة النصف نهائية بمسابقة "تكنوفيشين" للفتيات

أعلنت وزارة التربية والتعليم فوز ثلاثة فرق من دولة فلسطين في المنافسة العالمية Technovation للفتيات، ضمن المرحلة النصف نهائية.

وجاءت النتائج وفق الآتي؛ الفئة الكبرى؛ تربية الخليل، مشروع بعنوان: "زيتونة"، للطالبات لين الشريف من مدرسة السيدة سارة الثانوية، ونور التميمي من مدرسة وداد ناصر الدين الثانوية، ونور شبانة من مدرسة رابطة الجامعيين النموذجية؛ بإشراف المعلمة دانيا مرقة من مدرسة السيدة سارة الثانوية، والمهندس يوسف أبو ريان، حيث هدف تطبيق "زيتونة" إلى إشراك الناس في جهود زيادة المساحات الخضراء واستصلاح الأراضي في فلسطين.

وفاز في الفئة الصغرى فريق (Green life) من تربية جنين، للطالبتين: سارة سمارة ورهف الطوبجة من مدرسة قدورة موسى الأساسية للبنات؛ بإشراف المعلمة صيدا علاونة، حيث يهدف التطبيق إلى حل مشكلة تراكم النفايات الكبيرة والملابس المستعملة.

أما عن فئة المبتدئين؛ فقد فاز فريق من تربية نابلس عن مشروع (Save Our Childhood) للطالبات: لين شرف، وريماس دويكات، وهبة قادري من مدرسة طلائع الأمل الثانوية؛ بإشراف المعلمة هبة ربحي؛ ويهدف التطبيق إلى تقليل إدمان الأطفال على الهاتف المحمول عن طريق إرسال تحذيرات ونشاطات إلى الأم، وقياس تفاعل الطفل باستخدام الذكاء الاصطناعي وتسجيل علامة التفاعل عن طريق إظهارها على الشاشة.

وفي هذا السياق؛ أعرب وزير التربية والتعليم مروان عورتاني عن افتخاره بهذا الإنجاز الذي سجلته الطالبات بإشراف معلماتهن والجهات ذات العلاقة في الوزارة؛ الأمر الذي يبرهن على قدرة الفتيات الفلسطينيات وطالبات المدارس على إعلاء اسم فلسطين في الفضاءات والمحافل العلمية الإقليمية والعالمية رغم كل التحديات والصعوبات.

وجدد حرص الوزارة على رعاية الإبداعات والابتكارات الطلابية؛ خاصة مثل هذه المشاريع النوعية التي تنسجم مع المتغيرات الراهنة، وتوجه العالم ونُظم التعليم نحو الذكاء الاصطناعي والريادة والمواطنة الرقمية وغيرها.