مصرع فلسطيني إثر جريمة إطلاق نار في الداخل المحتل

قتل الشاب محمد أشرف جبارين (30 عاما)، مساء اليوم، الخميس، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار من قبل مجهولين، في منطقة العيون في مدينة أم الفحم.

وعملت الطواقم الطبية على تقديم الإسعافات الأولية لجبارين (طراميز)، ونقله إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته متأثرا بجراحه.

ووقعت الجريمة في منطقة تجارية مكتظة بالمركبات والمواطنين؛ بالقرب من محطة الشرطة الجديدة في حي الظهر في مدينة أم الفحم.

وفي التفاصيل، جاء أن الضحية تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين بعد ترجله من مركبته في منطقة العيون. وفر الجناة من المكان بعد إطلاق الرصاص على الضحية.

وقالت الشرطة، في بيان، إن قواتها التي وصلت إلى موقع الجريمة "شرعت في جمع الأدلة في إطار التحقيق الذي تم فتحه لفحص ملابسات الحادث".

وتعتبر هذه الجريمة هي الثانية في مدينة أم الفحم منذ مطلع الأسبوع الجاري، إذ قُتل، يوم الثلاثاء الماضي، محمد عارف جعو (52 عامًا)، بإطلاق نار أسفر كذلك عن إصابة امرأة بجراح متوسطة الخطورة.

وحسب التقارير، فقد ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، إلى 80 قتيلا بينهم 6 نساء وطفلان.