حكومة غزة تصدر توجيهات للمالية بصرف مكافآت للمعلمين الأحد المقبل

أصدرت رئاسة متابعة العمل الحكومي بغزة، اليوم الخميس، توجيهات واضحة لوزارة المالية بصرف كامل مبلغ الربع الثاني من مكافآت الثانوية العامة، وذلك يوم الأحد القادم عبر فروع البريد.

أكدت رئاسة متابعة العمل الحكومي، على جهود الكوادر التعليمية، مشيدةً بحرصهم الدائم وسعيهم الدؤوب لرفعة المسيرة التعليمية.

وأضافت: "نسجل فخرنا واعتزازنا بما حققوه من إنجازات نوعية ومراتب متقدمة في محافل ومسابقات عربية ودولية".

وجددت التزامها الدائم تجاه المعلمين، للإيفاء باستحقاقاتهم الإدارية والمالية المشروعة قدر المستطاع، رغم صعوبة الوضع المالي، وحجم الالتزامات الملقاة على عاتق وزارة المالية وقلة الإمكانات المتاحة.