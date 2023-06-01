راصد جوي: أجواء حارة مرتفعة ومغبرة غدًا في فلسطين

كشف الراصد الجوي الفلسطيني، ليث العلامي، اليوم الخميس، عن الحالة الجوية في البلاد التي تتأثر بكتلة هوائية خماسينية خلال الساعات المقبلة القليلة.

وقال الراصد العلامي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "كتلة الهوائية الحارة التي تتأثر بها الأراضي الفلسطينية، حاليًا، يبقى تأثيرها حتى يوم غد الجمعة".

وأضاف أن درجات حرارة مرتفعة، وأجواء مغبرة، مع تساقط زخات محدودة جدًا من الأمطار على بعض المناطق، سيرافق هذه الكتلة، غدًا.

وتوقع العلامي، بتراجع تأثير الكتلة الحارة مع دخول بداية الأسبوع المقبل، أي يومي السبت والأحد.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستبدأ يوم السبت، بالانخفاض نسبيًا، مع أجواء معتدلة وربيعية.