الأسيران أحمد مسالمة وكايد الفسفوس يشرعان بإضراب مفتوح عن الطعام

شرع الأسيران احمد مسالمة وكايد الفسفوس، مساء اليوم الخميس 1-6-2023، في إضراب مفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال.

وقالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين : "إن الأسير احمد إبراهيم مسالمة والأسير كايد الفسفوس شرعا بإضراب مفتوح عن الطعام".

وكان قد اعتقل الفسفوس، (32 عاما) في يوليو/تموز 2020، وهو من بلدة دُورا جنوب مدينة الخليل (جنوب)، وخاض إضرابا مفتوحا عن الطعام. قبل أن يوافق على تعليق إضرابه مقابل الإفراج عنه.

وتجدر الإشارة إلى أنه اعتقل الفسفوس، عدة مرات وأمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وسبق أن خاض إضرابا عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري عام 2019.

وكانت اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الأسير أحمد مسالمة في عام 2018 بعد محاولته طعن مستوطن قرب مدينة بيت لحم بالضفة المحتلة.

وقدّمت النيابة العامة الصهيونيّة، في الـ 26 من ديسمبر 2018، لائحة اتهامٍ بحق المعتقل أحمد مسالمة من بيت لحم، بدعوى تنفيذه عملية طعن ومحاولة قتل مستوطن قرب مستوطنة "جيلو"، جنوب غربي القدس المحتلة.