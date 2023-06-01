"هيئة المعابر" تعلن موعد مغادرة الحجاج عبر معبر رفح

أصدرت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس1/6/2023م، تنويها مهماً بشأن عمل معبر رفح من تاريخ 12 حتى 15يونيو.

وقالت الهيئة في تصريح صحفي "إن معبر رفح البري سيخصص فقط لسفر حجاج بيت الله الحرام من تاريخ 12 حتى 15يونيو، مع العلم أن المعبر سيعمل فقط لاستقبال العائدين كالمعتاد".

ومن المقرر أن تنطلق قافلة الحجاج الأولى لدولة فلسطين من قطاع غزة يوم الاثنين 12/6/2023م، عبر معبر رفح البري، وبعد ذلك سيكون خروج قوافل الحج على التوالي أيام 13-14-15يونيو، بحسب تصريحات سابقة لوزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية".